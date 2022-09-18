В Новосибирске пенсионер увяз по колено в иле на берегу Оби

Пенсионеру понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из топкого ила. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске 65-летний пенсионер завяз в иле на берегу Оби, у самой кромки воды. Мужчина утоп по колено и не мог выбраться сам. На помощь ему вызвали спасателей.

— Мужчина попал в беду в субботу, 17 сентября, в районе улицы Сухарная Береговая 2-ая. Спасатели оказали ему помощь, извлекли его из вязкой грязи и доставили на сухой берег. Мужчина был передан бригаде врачей скорой помощи для осмотра, — сообщили в группе «Спасатели МАСС».

Напомним, ранее спасатели МАСС помогли рыбаку, который уснул в плывущей по Оби лодке и уплыл далеко от берега.

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