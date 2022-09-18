В Калининском районе Новосибирска загорелось общежитие

В общежитии загорелась комната на четвертом этаже. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Рано утром 18 сентября на улице Объединения, 39 загорелось общежитие. Пожар случился в комнате на четвертом этаже.

- В 05.57 поступило сообщение о пожаре. Огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 15 квадратных метров. При помощи спасательных средств пожарные эвакуировали из подъезда 9 человек, еще 11 эвакуировались самостоятельно (детей среди них нет). На тушение привлекались 61 человек и 18 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пострадавших среди жильцов нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Новосибирске загорелась двухэтажная автомастерская на улице Кудряшевской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске загорелась автомастерская на улице Кудряшевская

Постройка полностью обрушилась в пожаре (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер