Бутерброд с колбасой в обертке продали жителю Новосибирска в супермаркете

В фаст-фуде новосибирцу попалась колбаса в обертке.

В новосибирском супермаркете мужчине продали закрытую пиццу кальцоне с колбасой, с которой забыли снять обертку. Об этом покупатель рассказал на сайте отзывов «Фламп».

— Ем и думаю: что-то лук какой-то неподатливый, не хрустит и как целлофан не рвется. Гляжу: чудаки-повара не удосужились почистить колбаску, — написал новосибирец.

К отзыву он приложил фото, на котором видно кусочки колбасы, на концах которых красуется прозрачная пленка.

Напомним, ранее жительница Новосибирска пожаловалась на службу доставки еды, которая принесла ей в пакете с продуктами таракана.

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