Пенсионера из Новосибирской области, который пробыл в лесу пять дней, госпитализировали

73-летнего мужчину отправили на госпитализацию после того, как он провел один в лесу пять дней.

73-летнего пенсионера из Новосибирской области, который пять дней пробыл в тайге, отправили на госпитализацию. Об этом КП-Новосибирск рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

— Хотя внешне состояние мужчины казалось удовлетворительным, нужно было убедиться, что это действительно так. Мы столько дней боролись, искали его, выносили. Было бы обидно, если бы в дальнейшем у него возникли проблемы со здоровьем. Врачи сообщают, что дедушка чувствует себя нормально, даже не простыл, но из-за возраста и условий, в которых он провел пять дней, ему нужно хорошо восстановиться, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских.

Напомним, пенсионер ушел из дома 12 сентября за грибами и долго не возвращался. Грибник потерялся в заболоченном лесу в Колыванском районе. 16 сентября волонтеры нашли его и эвакуировали на носилках.

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