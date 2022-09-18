«Таким бампером только снег чистить»: в Новосибирске заметили копию машины из фильма «Такси»

Машина проезжала по площади Труда. Фото: «АСТ-54».
На улицах Новосибирска жители заметили белый Peugeot, копию машины, на которой рассекал по марсельским улицам главный герой серии «Такси». Авто выглядит совсем как в фильмах: внушительный передний бампер, воздухозаборники и табличка «Taxi Marseille» на крыше.
Машина, точнее ее бампер, сразу стал объектом шуток в соцсетях.
— На площади Труда был замечен Даниэль Моралес.
— У нас по городу зимой только так и можно ездить.
— Таким бампером снег чистить, но рановато еще для снегоуборщика, — написали новосибирцы в группе «АСТ-54».
Напомним, ранее жители города заметили на улицах другой культовый автомобиль, «Форд Мустанг», на который владелец налепил логотип такси.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске заметили «Форд Мустанг», брендированный логотипом такси
Культовый автомобиль впечатлил многих горожан (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91.00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер