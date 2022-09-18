«Таким бампером только снег чистить»: в Новосибирске заметили копию машины из фильма «Такси»

Машина проезжала по площади Труда. Фото: «АСТ-54».

На улицах Новосибирска жители заметили белый Peugeot, копию машины, на которой рассекал по марсельским улицам главный герой серии «Такси». Авто выглядит совсем как в фильмах: внушительный передний бампер, воздухозаборники и табличка «Taxi Marseille» на крыше.

Машина, точнее ее бампер, сразу стал объектом шуток в соцсетях.

— На площади Труда был замечен Даниэль Моралес.

— У нас по городу зимой только так и можно ездить.

— Таким бампером снег чистить, но рановато еще для снегоуборщика, — написали новосибирцы в группе «АСТ-54».

Напомним, ранее жители города заметили на улицах другой культовый автомобиль, «Форд Мустанг», на который владелец налепил логотип такси.

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