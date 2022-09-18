Мужчина в маске и перчатках ограбил квартирное бюро в Новосибирске

В Новосибирске ограбили квартирное бюро. Фото: кадр из видео.
В Железнодорожном районе Новосибирска произошло ограбление. Неизвестный зашел в квартирное бюро на улице Ленина, 88. Но не затем, чтобы снять квартиру на день — он начал с порога угрожать администратору.
— Инцидент произошел днем 17 сентября. Мужчина был в маске и перчатках. Он забрал все деньги и скрылся в неизвестном направлении, — рассказала в соцсетях сотрудница бюро.
Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Если вы узнали грабителя, просьба сообщить в отдел полиции по телефонам 221-02-02.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91.00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер