Мужчина в маске и перчатках ограбил квартирное бюро в Новосибирске

В Новосибирске ограбили квартирное бюро. Фото: кадр из видео.

В Железнодорожном районе Новосибирска произошло ограбление. Неизвестный зашел в квартирное бюро на улице Ленина, 88. Но не затем, чтобы снять квартиру на день — он начал с порога угрожать администратору.

— Инцидент произошел днем 17 сентября. Мужчина был в маске и перчатках. Он забрал все деньги и скрылся в неизвестном направлении, — рассказала в соцсетях сотрудница бюро.

Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Если вы узнали грабителя, просьба сообщить в отдел полиции по телефонам 221-02-02.

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