Погода в Новосибирске на 18 сентября 2022 года: температурные качели от - 2 до +20 градусов

Рассказываем о погоде в Новосибирске на 18 сентября. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Погода в Новосибирске на 18 сентября 2022 года удивит экстремальным перепадом температур. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью придут заморозки, а днем жара до + 20 градусов.

– Температура воздуха ночью от + 2 до + 4 градусов, в пригороде от 0 до – 2 градусов. Небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в области местами туманы, – сообщили синоптики.

Ветер подует с востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем местами возможны порывы до 12 метров в секунду.

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