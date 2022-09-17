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Происшествия17 сентября 2022 16:03

В Новосибирске мать избила своего сына на улице из-за отказа надеть куртку

Прилюдное «воспитание» сняли на видео прохожие
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске мать прилюдно избила сына. Фото: Типичный Октябрьский.

В Новосибирске мать прилюдно избила сына. Фото: Типичный Октябрьский.

В субботу, 17 сентября, мать прилюдно избила своего ребенка у стены дома в Октябрьском районе, пока сын в истерике кричал, что боится ее. Об этом свидетельница инцидента рассказала в новосибирской группе «Типичный Октябрьский» в социальной сети «ВКонтакте».

– Все происходило на улице Ленинградская, ребенок кричал о том, что боится мать, и что она опять будет его бить, – рассказала очевидица.

Причиной такой меры воспитания, по словам автора поста, стал отказ мальчика надевать куртку.

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