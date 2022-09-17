Новосибирцы обнаружили шубу и самогонный аппарат среди мусора в пойме реки Каменки

Новосибирцы нашли самогонный аппарат и детскую машину в кучах мусора на берегу будущего парка. Фото: Telegram-канал Мэрия Новосибирска.

Новосибирцы нашли шубу, самогонный аппарат и детский автомобиль на замусоренном берегу реки Каменки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Субботник прошел 17 сентября при участии «Дирекции городских парков», комитета охраны окружающей среды, ГУФСИН, технадзора и администрации Дзержинского района. Мусор помогли собрать студенты вузов и местные жители.

Собранные с 1,5 километра береговой линии отходы вывезли компании «Неотход» и «Спецавтохозяйство». Всего удалось собрать 150 кубометров мусора.

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