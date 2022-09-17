Серия магнитных бурь настигнет новосибирцев в конце сентября

Магнитные бури придут в Новосибирск в конце сентября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирцы могут ощутить воздействие магнитных бурь с 30 сентября по 3 октября. Прогноз опубликовали на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
По данным сайта, мощная магнитная буря атаковала Землю еще 4 сентября. Потоки солнечного ветра совершают полный оборот вместе с Солнцем за 27 дней.
Уровень магнитной бури не поднимется выше среднего. Фото: tesis.xras.ru.
– Учитывая мощность потока, вызвавшего бури 4-5 сентября, с большой вероятностью он сохранится и повторно вернется к Земле через этот интервал времени, – сообщили специалисты лаборатории.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о двух магнитных бурях в конце августа.
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