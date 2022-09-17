В Новосибирске ограничили движение на площади Маркса из-за ярмарки

В Новосибирске прошла ярмарка выходного дня на площади Маркса.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В субботу, 17 сентября, в Новосибирске на площади Карла Маркса прошла ярмарка выходного дня. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.
Ради проведения ярмарки перекрыли движение автомобилей по части улицы Сибиряков-Гвардейцев на площади Карла Маркса перед зданием ГУМа.
Помимо всевозможных продуктов, собранных ягод и грибов, на ярмарке продавали саженцы плодово-ягодных деревьев. Цены от товаропроизводителей оказались ниже рыночных.
Напомним, ранее агроном рассказывала, как правильно высаживать малину и смородину в начале осени.
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