Новосибирцам рассказали о достопримечательностях Чановского района

Новосибирцам рассказали, чем знаменит Чановский район. Фото: Ведомости НСО.

В Чановский район стоит приехать ради рыбалки и лебедей, отдыха на крупнейшем озере в Западной Сибири и посещения острова Медвежий с уникальной фауной. Об этом сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В Чановском районе обнаружено 18 археологических памятников эпохи неолита, раннего и развитого бронзового века. По первой прямой дороге – Сибирскому тракту, который затем заменил Транссиб, – проходили и проезжали многие знаменитые писатели. Об этом и других интересных событиях и фактах посетителям рассказывают экскурсоводы Чановского района.

По словам вице-спикера Заксобрания Новосибирской области, депутата от Чановского района Андрея Панферова, здесь живут замечательные люди.

– Они бережно, чутко и с гордостью относятся к своей земле, чтят её историю, всё делают сообща, тепло относятся друг к другу, каждый старается привнести в жизнь района что-то хорошее, – отмечает депутат.

Также в Чановском районе можно узнать, откуда берут знаменитую минеральную воду «Карачинская».

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