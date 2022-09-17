Около трех тысяч новосибирцев пробежали «Кросс нации – 2022» на Михайловской набережной

В Новосибирске состоялся общерегиональный забег. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

В субботу, 17 сентября, на Михайловской набережной в Новосибирске прошел «Кросс нации – 2022». Старт забегу дала вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. Фотографии с кросса вице-мэр опубликовала в своем Telegram-канале.

Как сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в забеге приняли участие около трех тысяч новосибирцев.

Дети впервые за два карантинных года смогли посоревноваться на дистанциях в 1000 и 2000 метров, взрослые покоряли дистанции на 4000, 8000 и 12000 метров. Победителям подарили дипломы, кубки, медали и памятные подарки.

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