В Новосибирске при спуске на улицу Большевистскую перевернулся грузовик

В Новосибирске грузовик опрокинулся после ДТП на Большевистской. Фото: АСТ-54.

В субботу, 17 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска произошла авария с перевернувшимся грузовиком. Об этом свидетели ДТП рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– На спуске с улицы Взлетной на Большевисткую завалился на бок грузовичок Нyundai НD78, – сообщили очевидцы.

По словам проезжавших мимо водителей, участники аварии не получили серьезных травм.

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