Команда из Новосибирска снялась в шоу «Новые танцы» на «ТНТ»

Новосибирцы снялись в танцевальном шоу на ТНТ. Фото: ТНТ.

Команда из Новосибирска Vibe Crew примет участие в четвертом выпуске шоу «Новые танцы» на телеканале «ТНТ». Лучшие танцоры в финале получат 7 миллионов рублей.

Новосибирская команда Vibe Crew покажет направление хип-хоп. Сибиряки посоревнуются с командой Proxima, которая продемонстрирует судьям танец в стиле контемп.

– На шоу наш состав немного уменьшился из-за того, что были накладки, связанные с учебным процессом. На съемках был основной состав нашей команды, – рассказал участник новосибирской команды Рустам Лукин.

Выпуск можно будет посмотреть 17 сентября в 21:00 на телеканале «ТНТ».

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