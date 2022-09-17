Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» сможет вернуться к основному профилю производства

На новосибирском заводе смогут возобновить производство тяжелых станков. Фото: nztsg.ru.
Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» сможет вернуться к изготовлению станков до конца 2022 года. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил в ТАСС директор завода Амир Мифтахов.
Директор рассказал, что к основному профилю завод перейдет после окончательного утверждения мирового соглашения с кредиторами.
Сейчас на заводе производят комплектующие для машин. К концу года предположительно смогут возобновить строительство тяжелых станков и прессов.
Напомним, имущество завода продали на торгах компании из Москвы за 1,167 миллиарда рублей. Предыдущего основного акционера – компанию «Стиллайн» – признали банкротом в 2021 году. Против ее владельца Николая Степакина возбуждены уголовные дела.
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