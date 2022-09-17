В Новосибирске полиция разыскивает незаконного мигранта за неуплату алиментов

В Новосибирске разыскивают мигранта, который не выплачивал алименты. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

В Новосибирске ищут мигранта, которого подозревают в фиктивной постановке на учет без гражданства и обвиняют в неуплате алиментов. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– Отделом полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается скрывшийся от суда Никитин Сергей Анатольевич, 11.04.1981 года рождения, – указано в сообщении пресс-службы.

Максимальным наказанием за то, что обвиняемый регулярно не выплачивал деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, может стать лишение свободы на срок до года.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Никитина, просьба сообщить в отдел полиции по телефонам: 232-10-13, 232-10-02, 232-10-74, 8 (952) 935-58-56. Звонок анонимный.

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