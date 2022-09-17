Новосибирец в пьяной ссоре воткнул нож в грудь своей сожительнице

В Новосибирске мужчина вонзил нож в грудь сожительнице во время пьяной ссоры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 46-летний мужчина ударил свою сожительницу в грудь ножом во время семейного конфликта. Женщину доставили в больницу 16 сентября. Об этом в субботу, 17 сентября, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

В квартире оставался 46-летний парень пострадавшей. Полицейские задержали его на месте преступления. Раньше его не привлекали к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Скоро в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

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