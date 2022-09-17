В Новосибирске четыре маленьких ребенка за сутки оказались заблокированы в квартирах без взрослых

В Новосибирске четверо детей оказались заперты в квартирах без взрослых. Фото: Спасатели МАСС.

Родители четверых детей от 2 до 5 лет за сутки не смогли попасть в квартиры к детям из-за заблокированных дверей. Об этом в субботу, 17 сентября, рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Первый инцидент произошел 16 сентября около полудня. На улице Александра Невского в Калининском районе родители не могли попасть к маленькому ребенку, который оказался заперт один в квартире. Пока ехали спасатели, взрослые смогли открыть дверь самостоятельно.

Второй раз детей заблокировало в квартире на улице Станиславского в Ленинском районе. Родители не могли попасть к 2-летней дочери и 5-летнему сыну. Спасатели вскрыли дверь, дети были в порядке.

В третий раз около 10 часов вечера спасателям снова позвонили из Калининского района. На улице Народной не смогли открыть дверь в квартиру с трехлетней девочкой. Спасатели забрались к малышке через окно на 3 этаже. Ребенка передали родителям.

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