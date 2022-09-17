Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» в Екатеринбурге

«Сибирь» проиграла «Автомобилисту». Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область).

В Екатеринбурге хоккейный клуб «Сибирь» уступил «Автомобилисту» со счетом 5:2 в пользу противника. Об этом сообщили в группе ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».

Шайбы в ворота екатеринбуржцев забили Вячеслав Литовченко и Вячеслав Основин. На воротах стоял Антон Красоткин, он отразил 25 бросков.

– У меня сложилось такое впечатление, что соперник вышел более мотивированным на игру. Естественно, про мастерство говорить не буду – у «Автомобилиста» оно намного выше, чем у наших ребят, – прокомментировал тренер новосибирской команды Андрей Мартемьянов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как «Сибирь» обыграла омский «Авангард» со счетом 3:2.

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