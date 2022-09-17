Обвиняемый в мошенничестве новосибирский депутат Сидоренко хотел улететь в Испанию

Депутат Сидоренко (в очках) хотел улететь в Испанию, но его задержали по уголовному делу. Фото: Управление Судебного департамента в НСО.

Обвиняемый по уголовному делу депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко перед задержанием бронировал билеты на самолет в Испанию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Билеты за границу могли стать главным аргументом в пользу ареста депутата. Однако его адвокаты предоставили документы о полном возмещении ущерба от незаконных действий Сидоренко. Напомним, в качестве меры пресечения по статье о мошенничестве избрали домашний арест сроком на 1 месяц и 30 дней.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что дело Сидоренко связано с его компанией и земельным участком на Родниках, на котором по разрешению мэрии должен был появиться торговый центр.

Там до сих пор ничего не построили, а городскому бюджету причинили ущерб в 163,7 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber