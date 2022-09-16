В Новосибирске кондуктор автобуса потребовала оплатить проезд ребенка-инвалида. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске кондуктор автобуса потребовала оплатить проезд ребенка-инвалида. Его мама пожаловалась на это в соцсетях.

— Зашли в 103 автобус с ребёнком-инвалидом, я показала соответствующие документы о том, что у нас бесплатный проезд, все было в порядке. Дочь села на отдельное кресло, на что кондуктор нам сказала, что в таком случае — за проезд придется платить. И это при том, что автобус был полупустой! — написала сибирячка в паблике «Новости Верх-Тулы». — Но она из принципа сказала — усаживайте на колени или платите. Я просто в ужасе, в погоне за копейкой теряется все человеческое.

Остаток пути ребенку пришлось провести на коленях у матери.

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