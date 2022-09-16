Уроженка Барнаула выиграла золото на чемпионате мира по художественной гимнастике

По словам бывшего тренера, залогом успеха спортсменки стала искренняя любовь к художественной гимнастике. Фото: соцсети

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева стала чемпионкой мира по художественной гимнастике. Однако золото девушка принесла не сборной России, а сборной Германии. Спортивное гражданство спортсменка сменила в 2019 году.

— Очень рада за Дашу. Это моя первая спортсменка, которая стала чемпионкой мира, надеюсь, не последняя. Будем надеяться, что она станет олимпийской чемпионкой, — рассказала «Толку» бывший тренер Дарьи Елена Наумова.

По ее словам, залогом успеха спортсменки стала искренняя любовь к художественной гимнастике. Эта любовь принесла сборной Германии первое золото чемпионата мира по художественной гимнастики с 1975 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер