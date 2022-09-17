Погода в Новосибирске на 17 сентября 2022 года: вернется тепло

Суббота будет теплой.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 17 сентября 2022 года снова будет теплой, температура днем поднимется до +18, хотя ночью и ожидаются заморозки.
— Будет малооблачно, без осадков. Восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура составит от -3 до +2 градусов ночью, местами до +7, а днем повысится до +19 градусов. Будет дуть слабый восточный ветер, ночью и утром местами туманно.
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