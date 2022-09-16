Новосибирцы пожаловались на мужчину, показывающего свой половой орган пассажиркам автобуса №45к

Мужчина регулярно хулиганит в автобусе №45к. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы пожаловались на мужчину, который показывает пассажиркам автобуса №45к свой половой орган. По словам очевидцев, выходит он всегда на остановке Приморская.

— Мужчина на вид лет 40-50. Он садится около молодых девушек и требушит свое хозяйство, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «На ОбьГЭСе».

По словам очевидцев, этого мужчину видят регулярно, но объяснить ему, что такое поведение неприемлемо не получается. Тот игнорируют любые замечания и продолжает хулиганить.

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