Новосибирцы пожаловались на мужчину, показывающего свой половой орган пассажиркам автобуса №45к

Мужчина регулярно хулиганит в автобусе №45к.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирцы пожаловались на мужчину, который показывает пассажиркам автобуса №45к свой половой орган. По словам очевидцев, выходит он всегда на остановке Приморская.
— Мужчина на вид лет 40-50. Он садится около молодых девушек и требушит свое хозяйство, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «На ОбьГЭСе».
По словам очевидцев, этого мужчину видят регулярно, но объяснить ему, что такое поведение неприемлемо не получается. Тот игнорируют любые замечания и продолжает хулиганить.
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