Председатель Заксобрания Новосибирской области поздравил с юбилеем Арбитражный суд

Андрей Шимкив поздравил с 30-летием образования службы коллектив и ветеранов Арбитражного суда. Фото: Заксобрание НСО

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил с 30-летием образования службы коллектив и ветеранов Арбитражного суда. Торжественное собрание прошло в концертном зале имени А. М. Каца

— От всех депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с юбилеем, уважаемые судьи! Напомню, Законодательное Собрание и Арбитражный суд бок о бок формировались в 90-е годы, работали в одном здании на Кирова, 3. Ветераны это помнят и знают. В 1992-2000-е годы становление вашей службы происходило во время перестройки экономики и социальной сферы в нашей стране. К Еве Васильевне Полежаевой я, будучи молодым руководителем, возглавлявшим большую компанию, приходил с одной просьбой: дайте консультацию! Тогда появились в нашем обиходе акции, советы директоров, акционерные общества… Одной акцией можно было остановить огромное предприятие! Благодаря вам, всему коллективу Арбитражного суда, формировалась база применения нового законодательства. Известное выражение «соломоново решение» можно применить именно к решениям арбитражных судов. Без вас невозможно было. Огромное вам спасибо!

Андрей Шимкив вручил благодарности Законодательного Собрания сотрудникам службы, а букет цветов — ветерану труда Еве Полежаевой. Она в 1980 году была назначена заместителем главного госарбитра Госарбитража НСО, а в 1985 году — главным госарбитром Госарбитража НСО. По ее словам, за 49 лет юридического стажа она трижды организовывала новую службу, и Арбитражный суд — одна из сложнейших задач.

Штат Арбитражного суда Новосибирской области на сегодня составляет 231 человек, в их числе 64 судьи, 63 помощника судей, 48 секретарей судебного заседания. Андрей Шимкив отметил, что неоценима роль Арбитражного суда в спорах хозяйствующих субъектов, в налоговых правоотношениях, в разрешении экономических вопросов. И сам факт того, что за тридцать лет работы коллектив судей вырос втрое, с 21 до 64 человек, говорит о крайней востребованности и важности этой работы.

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