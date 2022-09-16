В Новосибирской области ищут 59-летнего мужчину, ушедшего из дома в носках

В селе Корнилово Болотинского района Новосибирской области ищут 59-летнего Николая Михайловича Акентьева. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В селе Корнилово Болотинского района Новосибирской области ищут 59-летнего Николая Михайловича Акентьева. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении в пятницу, 16 сентября. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в серо-синюю клетчатую рубашку, темно-синие трико и сиреневые носки. Из дома мужчина ушел без обуви. В обычной жизни мужчина носит очки, однако в этот раз вышел из дома без них.

Как отмечают поисковики, у сибиряка имеются определенные проблемы с памятью и ориентированием на местности. Несколько месяцев назад он уже пропадал — его нашли в Новосибирске.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Николай Михайлович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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