Прокуратура проверила аварийную лестницу на Бориса Богаткова в Новосибирске

Лестницу должны починить до конца октября. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура проверила состояние лестницы на улице Бориса Богаткова в Новосибирске после многочисленных жалоб местных жителей. Лестница действительно оказалась аварийной и теперь департамент ЖКХ займется ее ремонтом. Отремонтировать спуск должны до конца октября этого года.

— Проверкой установлено, что на протяжении длительного периода времени названная лестница находится в аварийном состоянии. На примыкающей к ней территории имеются глубокие провалы в асфальтном покрытии, частично разрушен водоотводный лоток, неплотно прилегают марши среднего звена к опоре, — пояснили в региональной прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что главе районной администрации вынесено представление из-за бездействия. Меры местные власти приняли только после обращения жителей, до этого за лестницей и ее состоянием не следили должным образом.

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