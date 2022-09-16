Парк в пойме реки Каменки в Новосибирске откроют в 2023 году

Строительство парка должны закончить в 2023 году. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

Строительство парка в пойме реки Каменки в Новосибирске планируют завершить в 2023 году. По проекту там предусмотрены пешеходные и велодорожи, игровые площадки, площадки для тренажеров и выгула собак. Кроме того, в парке оборудуют «переливы» для игр с водой, различные арт-объекты и беседки.

— Парк в пойме реки Каменки спланирован с учетом возможных подтоплений — здесь есть низинные зоны, которые весной будут уходить под воду. Такие подходы позволяют сохранить исходный ландшафт, природу, свойственную этой территории. В этом преимущество парка и особенность данного проекта, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Строительство парка рассчитано на два года, и первый подходит к концу. За это время строители расчистили территорию для дорожек и экотроп, подготовили площадки для прохода спецтехники, залили бетон для визит-центра, где расположатся пункты проката инвентаря и кафе. Сейчас рабочие заняты созданием котлована для событийной поляны, которая станет центром парка.

По словам Локтя, в будущем еще предстоит решить проблему транспортной доступности парка, продумать и спланировать парадный проход, автомобильный подъезд и парковки.

— Я поручил сделать соответствующие разработки, составить проектно-сметную документацию, чтобы к следующему году, синхронно с созданием парка, велось строительство дороги. Здесь тоже потребуется поддержка жителей, думаю, что они отнесутся с пониманием, — добавил мэр.

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