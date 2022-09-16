Загорелось двухэтажное здание, где располагался автосервис. Фото: ГУ МЧС по НСО
В Новосибирске загорелась автомастерская на улице Кудряшевская, 12. ЧП случилось в пятницу, 16 сентября.
Здание обрушилось в процессе пожара. Фото: ГУ МЧС по НСО
— Загорелось строение 10 на 40 метров, на первом этаже была расположена автомастерская, на втором — подсобные помещения, — сообщили в областном МЧС. — Произошло полное обрушение здания.
На месте продолжают работать пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО
Ликвидировать открытое горение удалось в 20:52. Со слов владельцев постройки, внутри никого не должно было быть. На месте продолжают работать пожарные. Причину возгорания установят позже дознаватели.
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