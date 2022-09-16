В Новосибирской области простились с 31-летним рядовым, погибшим во время спецоперации на Украине

Алибека Жумадилова наградили орденом Мужества посмертно. Фото: администрация Купинского района НСО

В Купинском районе Новосибирской области простились с Алибеком Жумадиловым, погибшем во время спецоперации на Украине. 31-летнего рядового наградили орденом Мужества посмертно. Прошли похороны военнослужащего 12 сентября.

— Алибек был, как говорят односельчане, всегда с улыбкой на лице, приветливый, общительный и эмоционально уравновешенный. Был всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям и товарищам, среди которых пользовался авторитетом, — рассказали в администрации Купинского района.

Алибек активно увлекался спортом: футбол, хоккей, тяжелая атлетика, неоднократно участвовал в кроссе наций, который проходил в Купинском районе. На контрактную службу военнослужащий отправился в 2020 году. До этого он несколько лет проработал учителем физкультуры в школе.

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