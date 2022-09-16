Жителей Новосибирска возмутила «колхозная» лестница у новой школы в Родниках

Новосибирцы раскритиковали новую школу №219 в Калининском районе. Фото: Инцидент Новосибирск

Новосибирцев возмутила лестница у новой школы №219 в Калининском районе. На нее обратили внимание в соцсетях.

Сооружение в группе «Инцидент Новосибирск» раскритиковала одна из местных жительниц.

− Новую школу построили, а о том, как дети из ближайших домов в нее попадут, не подумали, − написала сибирячка.

Она отметила, что все сделали «по колхозному». На снимке можно увидеть, что сооружение установили на грунтовом склоне. У лестницы хлипкие перила и несколько ступенек, покрытых грязью.

− Что там будет после хорошего дождя…

− Захотели сэкономить на лестнице.

− Школа хорошая, а дорожки к ней со всех прилегающих дворов, наверное, не входили в проект, − высказались в комментариях подписчики.

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