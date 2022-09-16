В Новосибирске рядом с Димитровским мостом появилась деревянная лестница для пешеходов

Деревянная лестница для пешеходов появилась рядом с Димитровским мостом в Новосибирске. Фото: мэрия Новосибирска

Деревянная лестница для пешеходов появилась рядом с Димитровским мостом в Новосибирске. В мэрии города объяснили, зачем ее установили, если рядом находится нормальная каменная лестница.

Как сообщили КП-Новосибирск в мэрии, основной спуск с Димитровского моста будут ремонтировать. На этот период сделали временное сооружение из дерева.

− Лестницу сделала подрядная организация в рамках контракта с МКУ «Гормост», − отметили в городском муниципалитете.

По контракту должны отремонтировать лестницу, карнизную часть парапета и тротуарную плитку. Работы планируют завершить до 30 октября 2022 года.

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