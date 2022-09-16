Имущество акционера новосибирского завода продали на аукционе

Имущество компании «Стиллайн» — основного акционера новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» продали на аукционе.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Имущество компании «Стиллайн» — основного акционера новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» продали на аукционе. Об этом сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
В состав лота вошел земельный участок на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске площадью 25 тысяч квадратных метров, здание корпуса обдирки площадью 11, 4 тысячи квадратных метров, также металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, производственные линии и инструменты.
В итоге лот ушел за цену в 1, 167 миллиард рублей, его купила компания из Москвы. Изначальная цена торгов составила около 707, 8 миллионов рублей.
Напомним, компанию признали банкротом в 2021 году. Против ее владельца возбуждено уголовное дело, его подозревают преднамеренном банкротстве. Якобы в 2018 году бизнесмен заключил с банком заведомо невыгодную многомиллионную сделку, из-за которой компания потом не смогла рассчитаться с долгами.
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