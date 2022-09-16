В Новосибирске уборщица получила срок за убийство бездомной, которую застукала с парнем в постели

Женщина напала на бездомную с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 47-летняя уборщица получила срок за убийство бездомной из ревности. Трагедия случилась 9 мая 2021 года в заброшенном доме по улице переулок Черняховского, 22 в Барабинске.

47-летняя уборщица вечером шла по улице в Барабинске, встретила на перекрестке бездомную женщину, та предложила ей выпить. Они разговорились, оказалось, что бездомная - ее землячка. В ходе пьянки выяснили, что бездомная знает брата ее сожителя. Она стала оскорблять его, лезла в драку.

Известно, что затем подсудимая позвала своего сожителя, втроем они продолжили пить. После чего женщина собралась домой, сожитель предложил ей подождать его на улице. Уборщица не дождалась сожителя и вернулась в дом, где поняла, что он изменил ей с женщиной-бомжом. Мужчина уже крепко спал после секса.

Уборщица пнула бездомную, достала нож и нанесла разлучнице 26 ударов. После расправы подсудимая бросила жертву и скрылась. Пострадавшая скончалась на месте от потери крови.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. 21 июля полиция задержала подозреваемую в родном селе Сарыбалык. Уборщица сперва написала явку с повинной, но вину признала частично — говорила, что якобы совершила убийство в состоянии аффекта. Затем она отказалась от показаний про сожителя, который якобы ей изменил. Сам сожитель также опроверг это - женщина сама где-то пропадала, пока он был дома.

- Подсудимую арестовали и поместили в СИЗО. Барабинский районный суд назначил ей 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Новосибирский областной суд отклонил доводы адвоката и оставил приговор в силе, - сообщила КП-Новосибирск прокурор

апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. - Приговор вступил в законную силу.

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