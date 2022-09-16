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Общество16 сентября 2022 12:48

Коллекторы пытаются выбить из жительницы Бердска чужие долги

Женщине поступает по несколько сотен звонков за час
Надежда КАСЬЯНОВА
Женщине поступает по несколько сотен звонков за час.

Женщине поступает по несколько сотен звонков за час.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Бердска пожаловалась на коллекторов, которые пытаются выбить из нее чужие долги. По словам женщины, началось все неделю назад с телефонного звонка. Ей позвонили со скрытого номера и поинтересовались, знакома ли ей некая женщина. Сибиряка ответила, что нет, но потом поняла, речь шла о жене ее двоюродного брата.

— Мы с ней не общаемся, хотя в друзьях в соцсетях она у меня есть. Очевидно, так они на меня и вышли, — рассказала женщина Бердск-Онлайн. — Меня попросили передать дальней родственнице информацию. Я ответила, что передам, если вдруг увижу.

После этого сибирячке позвонили снова и ей пришлось повторно объяснять, что никакого отношения к долгам она не имеет.

— Следом за разговором мне пришло сообщение, где меня уведомили, что из-за долгов такой-то «вы стоите на дозвоне». С тех пор каждые 30 секунд стал раздаваться звонок со скрытого номера, я их блокировала, но звонки раздавались снова и снова. В результате сейчас мне не могут дозвониться друзья и родные — линия занята всегда! — пожаловалась женщина.

Сибирячка уже проконсультировалась с юристом и намерена написать заявление в полицию и прокуратуру.

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