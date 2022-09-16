Коллекторы пытаются выбить из жительницы Бердска чужие долги

Женщине поступает по несколько сотен звонков за час. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Бердска пожаловалась на коллекторов, которые пытаются выбить из нее чужие долги. По словам женщины, началось все неделю назад с телефонного звонка. Ей позвонили со скрытого номера и поинтересовались, знакома ли ей некая женщина. Сибиряка ответила, что нет, но потом поняла, речь шла о жене ее двоюродного брата.

— Мы с ней не общаемся, хотя в друзьях в соцсетях она у меня есть. Очевидно, так они на меня и вышли, — рассказала женщина Бердск-Онлайн. — Меня попросили передать дальней родственнице информацию. Я ответила, что передам, если вдруг увижу.

После этого сибирячке позвонили снова и ей пришлось повторно объяснять, что никакого отношения к долгам она не имеет.

— Следом за разговором мне пришло сообщение, где меня уведомили, что из-за долгов такой-то «вы стоите на дозвоне». С тех пор каждые 30 секунд стал раздаваться звонок со скрытого номера, я их блокировала, но звонки раздавались снова и снова. В результате сейчас мне не могут дозвониться друзья и родные — линия занята всегда! — пожаловалась женщина.

Сибирячка уже проконсультировалась с юристом и намерена написать заявление в полицию и прокуратуру.

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