В Новосибирске на набережной заметили большое количество мертвых птиц

Множество мертвых птиц обнаружили на новосибирской набережной. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54 Black

Множество мертвых птиц обнаружили на новосибирской набережной. Об этом рассказал один из местных жителей в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На записи видно, что птички лежат на земле без движения. Можно насчитать как минимум 13 пернатых.

В комментариях некоторые подписчики предположили, что птицы наелись забродившей ягоды и теперь просто спят. Это состояние можно сравнить с опьянением.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к биологу Алексею Яновскому. Вариант с ягодой эксперт не рассматривал.

− Среди погибших пташек можно увидеть обычных наших синиц под названием Большая синица. В это время года в городе часто обнаруживают погибших птиц, включая мелких певчих. Они во время миграции к югу попадают в непривычную обстановку городских кварталов с искусственным освещением и зеркальными стенами. Птицы ударяются в полете о препятствия и падают замертво. Но на видео нет таких препятствий. Поэтому причина гибели пташек мне непонятна, − отметил Алексей Яновский.

Биолог предположил, что пернатые могли наесться отравленного корма.

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