Пропавший неделю назад в Кемерово 11-летний мальчик может быть в Новосибирске

В Кемерово продолжаются поиски 11-летнего мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

В Кемерово продолжаются поиски 11-летнего Артема Мисалева. Мальчик пропал 8 сентября: он вышел из дома и направился в сторону микрорайона ФПК, а назад уже не вернулся. С этого момента мальчика ищут полиция и волонтеры.

— К нам обратились наши коллеги из Кемеровской области и попросили разместить у себя информацию ориентировку. Это означает, что с точки зрения местных инфоргов, в нашем городе может находиться либо сам пропавший, либо люди, которые знают, где он может быть, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Артема, сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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