Под Новосибирском приставы устроили засаду, чтобы поймать больного туберкулезом

Пристав несколько дней караулил мужчину у дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные приставы принудительно госпитализировали 41-летнего жителя Куйбышева Новосибирской области, который отказывался ложиться в противотуберкулезный диспансер. Свой отказ мужчина объяснял тем, что толку от лечения нет, и чувствует он себя только хуже.

— Мужчину не удавалось застать дома, чтобы вручить ему судебное решение о принудительной госпитализации. Тогда пристав обошел соседей, чтобы выяснить местонахождение гражданина. Неравнодушные жильцы рассказали все, что им известно и готовы были помочь его найти, лишь бы он никого не заразил, — рассказали в региональном УФССП.

Приставу пришлось караулить возле дома мужчины пару дней, чтобы поймать его и отправить на принудительное лечение.

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