В Новосибирске закупили девять новых троллейбусов за 413 миллионов рублей

В Новосибирске закупили девять новых троллейбусов модели «Горожанин». Фото: Мэрия Новосибирска
В Новосибирске закупили девять новых троллейбусов модели «Горожанин». Об этом сообщили в мэрии города.
— По условиям лизинга сроком на 60 месяцев, за девять низкопольных и вместительных автобусов с увеличенным автономным ходом необходимо будет заплатить 413, 445 миллионов рублей, — сообщили в муниципалитете.
Планируется, что всего за три года Новосибирск получит 58 новых троллейбусов с автономным ходом. Первые девять поступят в этом году до 1 декабря.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в июне парк ПАТП-4 пополнился 7 новыми автобусами. Всего за последние два года автобусный парк ПАТП-4 пополнился 205 новыми автобусами, из них 155 уже вышли на маршруты.
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