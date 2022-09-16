В Новосибирске закупили девять новых троллейбусов за 413 миллионов рублей

В Новосибирске закупили девять новых троллейбусов модели «Горожанин». Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске закупили девять новых троллейбусов модели «Горожанин». Об этом сообщили в мэрии города.

— По условиям лизинга сроком на 60 месяцев, за девять низкопольных и вместительных автобусов с увеличенным автономным ходом необходимо будет заплатить 413, 445 миллионов рублей, — сообщили в муниципалитете.

Планируется, что всего за три года Новосибирск получит 58 новых троллейбусов с автономным ходом. Первые девять поступят в этом году до 1 декабря.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в июне парк ПАТП-4 пополнился 7 новыми автобусами. Всего за последние два года автобусный парк ПАТП-4 пополнился 205 новыми автобусами, из них 155 уже вышли на маршруты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирск привезли 7 новых автобусов

До конца июня прибудут еще 43 машины (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber