В Новосибирской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем

В Краснозерском районе Новосибирской области столкнулись грузовой поезд и автомобиль «УАЗ». Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В пятницу, 16 сентября, в Краснозерском районе Новосибирской области столкнулись грузовой поезд и автомобиль «УАЗ». Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
ДТП произошло примерно в 14:00 на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи станции Зубково. По предварительной информации, никто не пострадал.
− Омским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, − отметила Евгения.
Обстоятельства произошедшего устанавливают.
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