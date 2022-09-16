В Новосибирске ограничат проезд по трем улицам правого берега

Ограничения продлятся несколько недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ограничат движение сразу по трем улицам правого берега. По двум из них ограничение продлится до конца сентября, а по последней до начала октября.

— По 30 сентября закрывается для проезда улица Национальная в районе частного дома №64. На 2 метра будет сужена проезжая часть улицы Серебренниковской в районе дома №6, — рассказали в мэрии.

Также до 5 октября на 4 метра сужен Владимировский спуск напротив дома №7. Связаны все ограничения на проезд транспорта с авариями на теплотрассах.

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