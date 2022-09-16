В Москве скончался новосибирский художник Игорь Шерко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве скончался новосибирский художник Игорь Шерко. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября. Ему было 52 года.

— Игорь Шерко умер. Страшный год, — написал на своей странице знакомый художника Александр Симушкин.

Игорь Шерко переехал в Москву пять лет назад, однако продолжал часто посещать Новосибирск. Здесь у него проживал сын. В 2017 году КП-Новосибирск писала о выставке «Трудно» в пространстве «АртЕль», которая объединила работы 9 авторов из Новосибирска и Москвы. В их числе был и Игорь Шерко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске открылась выставка «Трудно»

Экспозиция представляет произведения художников Новосибирска и Москвы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber