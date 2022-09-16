В Москве скончался новосибирский художник Игорь Шерко.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Москве скончался новосибирский художник Игорь Шерко. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября. Ему было 52 года.
— Игорь Шерко умер. Страшный год, — написал на своей странице знакомый художника Александр Симушкин.
Игорь Шерко переехал в Москву пять лет назад, однако продолжал часто посещать Новосибирск. Здесь у него проживал сын. В 2017 году КП-Новосибирск писала о выставке «Трудно» в пространстве «АртЕль», которая объединила работы 9 авторов из Новосибирска и Москвы. В их числе был и Игорь Шерко.
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