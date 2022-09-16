В Новосибирске не могут продать 10-метровый лимузин за 600 тысяч рублей. Фото: Акт осмотра транспортного средства
В Новосибирске с мая пытаются продать за 600 тысяч рублей десятиметровый лимузин. Однако покупатели так и не нашлись, сообщает «Новая Сибирь».
В публикации отметили, что причина продажи лимузина – банкротство его владельца. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротствах, это уже третьи торги для элитного автомобиля.
Ford Excursion Limousine произвели в США в 2002 году. Внутри него 22 места.
− Автомобиль на ходу. Правда, имеются повреждения кузова, следы коррозии на крыше, в арках, в стойках около дверей, на порогах, − пишет «Новая Сибирь».
В первый раз лимузин выставили на продажу в мае 2022 года. Объявление появилось на электронной торговой площадке «Профит». В итоге торги признали несостоявшимися. Вторую попытку осуществили в августе, но все безрезультатно.
В четверг, 15 сентября, снова объявили торги. Они стали третьими для «Форда».
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