В Новосибирске не могут продать 10-метровый лимузин за 600 тысяч рублей. Фото: Акт осмотра транспортного средства

В Новосибирске с мая пытаются продать за 600 тысяч рублей десятиметровый лимузин. Однако покупатели так и не нашлись, сообщает «Новая Сибирь».

В публикации отметили, что причина продажи лимузина – банкротство его владельца. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротствах, это уже третьи торги для элитного автомобиля.

Ford Excursion Limousine произвели в США в 2002 году. Внутри него 22 места.

− Автомобиль на ходу. Правда, имеются повреждения кузова, следы коррозии на крыше, в арках, в стойках около дверей, на порогах, − пишет «Новая Сибирь».

В первый раз лимузин выставили на продажу в мае 2022 года. Объявление появилось на электронной торговой площадке «Профит». В итоге торги признали несостоявшимися. Вторую попытку осуществили в августе, но все безрезультатно.

В четверг, 15 сентября, снова объявили торги. Они стали третьими для «Форда».

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