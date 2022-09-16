Конфликт произошел с таксистом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирячка пожаловалась на таксиста, нахамившего ей. Женщина вызвала машину, чтобы проехать короткое расстояние. Цена составила 98 рублей. Это таксиста не устроило.

- Вполне нормально для этого расстояния. Так водитель еще не приехал и в чате нахамил, нагрубил, обозвал, - рассказала женщина на сайте «Flamp».

В приложенных скринах к посту видно, как водитель пишет женщине: «Денег сколько? Чего? На автобус идите».

- Это вообще что за сервис, так разве общаются с клиентами. Отменила поездку, написала оператору, но тишина, - сетует женщина.

В комментариях люди удивились прочитанному:

- Вообще непонятно, что с водителями такси последнее время. Цены в определенное время суток просто космические, за три-четыре минуты поездки до 200 рублей доходят, так водители еще и ехать не хотят, приедут, и тут же сваливают, не отменив заказ, или машину приложение иногда ищет по 10 минут.

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