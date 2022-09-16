Под Новосибирском насмерть разбился 25-летний парень на мотоцикле

В Искитимском районе произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция НСО

В пятницу, 16 сентября, в Искитимском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

25-летний парень на мотоцикле Yamaha ехал по автодороге Р-256 «Чуйский тракт». Он двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. На 82-м километре трассы молодой человек при неустановленных обстоятельствах врезался в автомобиль ВАЗ 2114.

− Машина выезжала на автодорогу с обочины (направление движения устанавливается), − отметили в ГИБДД.

В результате полученных травм водитель мотоцикла скончался.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

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