В школе под Новосибирском нашли серьезные нарушения

В школе нет горячей воды, нет возможности проветривать.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Новосибирской области в школе обнаружили серьезные нарушения. Находится образовательное учреждение в Доволенском районе.
- В школе не проведена горячая вода, унитазы неисправны, нарушен режим мытья столовой посуды, не проводится обеззараживание воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, в раздевальной дошкольной группы отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви детей, - говорится на сайте Дволенского районного суда.
Это не единственные нарушения, которые были найдены. К примеру, окна в школе не оборудованы для проветривания, есть дефекты на полу, партах и стульях.
Суд обязал школу устранить все недочеты до 31 марта 2023 года.
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