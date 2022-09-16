В школе под Новосибирском нашли серьезные нарушения

В школе нет горячей воды, нет возможности проветривать. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирской области в школе обнаружили серьезные нарушения. Находится образовательное учреждение в Доволенском районе.

- В школе не проведена горячая вода, унитазы неисправны, нарушен режим мытья столовой посуды, не проводится обеззараживание воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, в раздевальной дошкольной группы отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви детей, - говорится на сайте Дволенского районного суда.

Это не единственные нарушения, которые были найдены. К примеру, окна в школе не оборудованы для проветривания, есть дефекты на полу, партах и стульях.

Суд обязал школу устранить все недочеты до 31 марта 2023 года.

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