Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 10:09

На предприятиях Новосибирской области будут трудиться осужденные исправительных центров

Об этом сообщили в региональном правительстве
Надежда КАСЬЯНОВА
На некоторых новосибирских предприятиях уже трудятся осужденные ИЦ.

На некоторых новосибирских предприятиях уже трудятся осужденные ИЦ.

На предприятиях Новосибирской области будут трудиться осужденные исправительных центров. По мнению властей, в этом есть польза как для самих организаций, испытывающих нехватку кадров, так и для осужденных, которые смогут не отрываться от общества и оставаться достаточно социализированными. Такое трудоустройство полностью официально и после отбытия наказание, осужденные могут остаться в организации.

— Многие предприятия сейчас находятся в настоящем кадровом голоде. Мы планируем проводить встречи с бизнес-сообществом, рассказывать о реальной возможности получить рабочие руки, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — Иногда люди попадают в места лишения свободы в силу определённых обстоятельств, впервые, по неосторожности, поэтому работа для них — это хорошая возможность не отрываться от общества, быть социализированным.

Так, например, несколько осужденных трудятся в МКУ «Дзержинка». Там они занимаются слесарными и малярными работами, а также активно участвуют в уборке территорий.

— Мы очень довольны нашим сотрудничеством с ГУФСИН, и к зимнему сезону хотим привлечь ещё несколько дорожных рабочих, — подчеркнул глава администрации Дзержинского района Александр Рудских. — Осуждённые не первый год работают на разных участках предприятия и хорошо себя зарекомендовали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер