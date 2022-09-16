На некоторых новосибирских предприятиях уже трудятся осужденные ИЦ.

На предприятиях Новосибирской области будут трудиться осужденные исправительных центров. По мнению властей, в этом есть польза как для самих организаций, испытывающих нехватку кадров, так и для осужденных, которые смогут не отрываться от общества и оставаться достаточно социализированными. Такое трудоустройство полностью официально и после отбытия наказание, осужденные могут остаться в организации.

— Многие предприятия сейчас находятся в настоящем кадровом голоде. Мы планируем проводить встречи с бизнес-сообществом, рассказывать о реальной возможности получить рабочие руки, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — Иногда люди попадают в места лишения свободы в силу определённых обстоятельств, впервые, по неосторожности, поэтому работа для них — это хорошая возможность не отрываться от общества, быть социализированным.

Так, например, несколько осужденных трудятся в МКУ «Дзержинка». Там они занимаются слесарными и малярными работами, а также активно участвуют в уборке территорий.

— Мы очень довольны нашим сотрудничеством с ГУФСИН, и к зимнему сезону хотим привлечь ещё несколько дорожных рабочих, — подчеркнул глава администрации Дзержинского района Александр Рудских. — Осуждённые не первый год работают на разных участках предприятия и хорошо себя зарекомендовали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер