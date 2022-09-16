Новосибирцы сообщили о женщине, обокравшей ребенка в Первомайском районе города. Фото: "Моя Первомайка".

Жители Первомайского района в Новосибирске обвинили неизвестную женщину в воровстве. По их словам, она обокрала ребенка. О злоумышленнице очевидцы рассказали в соцсети.

–14-ого сентября вечером школьница после уроков прогуливалась во дворе дома 45 по улице Заречной. Девочка оставила на площадке свой школьный рюкзак. В момент, когда сумка пропала из виду ученицы, неизвестная взяла портфель, обыскала. Она нашла в нём мобильный телефон девочки и решила присвоить устройство себе, – рассказали в паблике «Моя Первомайка».

Известно, что позже рюкзак нашли в одном из подъездов. Родители пострадавшей девочки планируют обратиться в полицию.

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