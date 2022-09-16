В Новосибирске закроют входы на станцию метро «Площадь Маркса»

Входы на станцию метро «Площадь Маркса» закроют в Новосибирске. Фото: Новосибирский метрополитен
Три входа на станцию метро «Площадь Маркса» будут поочередно закрывать в Новосибирске. Об этом сообщили на сайте Новосибирского метрополитена.
Над входами №5а, 5б и 5г пешеходного перехода под проспектом Маркса возле остановки «Башня» начнут демонтировать надстройки. По этой причине входы будут временно недоступны.
В метрополитене извинились перед новосибирцами за доставленные неудобства.
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